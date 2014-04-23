Google создаст линзы для слепых людей

В то время как встроенная камера обрабатывает изображение, микрочип, сопряженный с устройством, анализирует данные и информирует владельца о любых приближающихся объектах: машине, животном или человеке. Также система может распознавать лица и связываться через беспроводную связь с мобильным телефоном.

В настоящий момент проект по созданию «умных» контактных линз находится на стадии разработки, однако сама идея уже запатентована. В компании полагают, что данная разработка может облегчить жизнь почти 200 млн человек, имеющим серьезные проблемы со зрением,пишет Mirror.

Стоит отметить, что для Google это не первый «революционный» проект. Ранее компания сообщала о разработках специальных линз для диабетиков, анализирующих через слезу уровень сахара в его крови владельца гаджета.

Медикус