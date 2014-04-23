Ученые разработали вакцину против рака почек

Один из самых распространенных видов рака почек - карцинома. Если у пациента с таким диагнозом начинают образовываться метастазы, его шансы выжить резко сокращаются. На этой стадии лучевая, химио- и иммунотерапия могут уже не работать.

Сотрудники фармацевтической компании Immatics Biotechnologies GmbH нашли способ борьбы с данной проблемой. Вследствие длительных и трудоемких разработок и испытаний первая вакцина против рака почек - IMA901 предстала на суд. Она включает в себя десять белков, которые вырабатываются карциномой в ходе роста.

Введение вакцины давало мощный иммунный ответ - начиналась выработка антител против рака и активировались лейкоциты. На данный момент успешно проведены две стадии клинических испытаний.

Ученые заявили, что им удалось выявить биомаркеры, по которым можно предсказать эффективность IMA901 у отдельного человека. Например, наличие апопротеина А-I и хемокина-лиганда СС 17 говорит о лучшей иммунологической реакции и увеличении показателей выживаемости.

Сейчас проводится финальная стадия испытаний вакцины. Если все пройдет гладко, средство в ближайшее время попадет в руки докторов.

med2.ru