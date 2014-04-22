Температура в офисе существенно влияет на работоспособность

Если сотруднику в офисе слишком прохладно или жарко, то показатели его работы сильно падают, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Kakmed.com. Это было установлено исследователями из Лейденского университета в Нидерландах.

Специалисты из Голландии утверждают, что привычка к определенным температурным условиям должна учитываться при приеме на работу квалифицированных сотрудников. Комфортная температура воздуха способствует хорошей умственной работе, и наоборот. Особенное влияние температурный режим оказывает на рабочую память, отвечающую за хранение и обработку информации в краткосрочный период.

В эксперименте, проведенном голландцами, приняли участие две группы добровольцев: "теплолюбивые" умственные работники и ценители прохлады. Все участники выполняли тестовые задания для определения состояния кратковременной памяти. Тестирование проходило при разных температурах: 25, 15 и 20 градусов по Цельсию. Выяснилось, что работа при температуре комфортной для испытуемого способствует лучшему действию кратковременной памяти. И наоборот, когда любителя прохлады помещали в тепло, а "теплолюбивых" в холод, показатели рабочей памяти добровольца ухудшались.