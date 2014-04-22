Курение "убивает" почки

Врачи, которые неустанно предупреждают курильщиков о грозящих им бедах, обычно фокусируют внимание на таких недугах как рак легкого и болезни сосудов и сердца. Но, как утверждают ученые из США, курение заметно повышает и риск развития рака почки.

Исследователи и ранее обращали внимание на тот факт, что при вскрытии трупов людей, умерших от рака почки, в почечной ткани таких больных обычно обнаруживались повышенные уровни свинца по сравнению с почками пациентов, погибших от других причин.

Однако лишь ученым из медицинского колледжа при университете штата Пенсильвания (Penn State College of Medicine) удалось доказать, что повышение уровня свинца в организме заметно повышает риск развития почечноклеточного рака и что избыточное количество свинца поступает в организм с табачным дымом.

Авторы исследования изучали медицинские данные 30 000 мужчин разного возраста (от 50 до 69 лет), жителей Финляндии. Все участники исследования были курильщиками с разным стажем. Длительный эксперимент начался еще во второй половине 80-х годов прошлого века и продолжался более 20 лет. Все участники периодически сдавали кровь для проведения различных анализов.

За период исследования почечноклеточный рак был диагностирован у 154 участников. Сравнение их показателей крови с данными 308 здоровых членов группы показало, что у заболевших раком почки уровень свинца в крови был, как правило, выше, чем у участников из контрольной группы.

Ученые из Пенсильванского университета утверждают, что у людей с повышенным уровнем свинца в крови (что в обычных условиях может быть одним из последствий курения) риск развития почечноклеточной карциномы, наиболее распространенной разновидности рака почки возрастает не менее чем в 2 раза.

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