Pfizer готова купить AstraZeneca за 101 млрд долларов

В британских СМИ появилась информация о намерении Pfizer купить фармпроизводителя AstraZeneca за 101 млрд долларов. После неформальных переговоров AstraZeneca отклонила предложение американского фармпроизводителя, однако, по мнению аналитиков, последний может еще раз попытаться убедить руководство компании продать акции, пишет издание Sunday Times.

Обе компании отказались прокомментировать информацию о возможной сделке, но рыночные эксперты уверены, что слухи о возможном слиянии компаний правдивы. Если приобретение состоится, то эта сделка станет одной из крупнейших на фармацевтическом рынке.

Текущая стоимость AstraZeneca оценивается в 80,6 млрд долларов, следовательно Pfizer придется заплатить 20-процентую надбавку к цене акций. Несмотря на солидную сумму, аналитики прогнозируют в случае заключения сделки быстрый рост доходов Pfizer, так как AstraZeneca имеет ряд перспективных разработок в области лечения онкологических и аутоимунных заболеваний, а также практически не имеет долгов.

Ремедиум