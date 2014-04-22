Заболеваемость меланомой в Великобритании за 40 лет выросла в 5 раз

Заболеваемость меланомой в Великобритании с 1970-х годов выросла более чем в 5 раз. Сейчас на каждые 100 тыс. населения приходится 17 новых случаев меланомы в год, тогда как 40 лет назад их фиксировалось 3 на 100 тыс., сообщает BBC.

Еще более впечатляющим оказался рост абсолютного числа выявляемых пациентов с меланомой. Сейчас в Великобритании ежегодно фиксируется более 13 тыс. новых случаев этого онкологического заболевания, тогда как в середине 70-х этот показатель составлял около 1,8 тыс. Более того, меланома вошла в пятерку наиболее распространенных видов рака: ежегодно от нее умирает более 2 тыс. пациентов.

«С середины 70-х частота диагностирования меланомы прогрессировала быстрее, чем любого другого вида рака», - рассказал глава департамента статистики Центра исследований онкологических заболеваний Великобритании Ник Ормистон-Смит (Nick Ormiston-Smith).

По мнению британских эпидемиологов, рост заболеваемости меланомой связан с повышением популярности туристических поездок в южные европейские страны а также со злоупотреблением соляриями.