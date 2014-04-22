Целебные свойства чая

Польза употребления различных сортов чая доказана многочисленными исследованиями. Однако каждый сорт действует на человека по-своему.

Так, зеленый чай содержит большое количество галлат эпигаллокатехина (EGCG). Это вещество способствует профилактике целого ряда заболеваний, в том числе различных типов рака (рак мочевого пузыря, молочной железы, легких, желудка), а также болезни Альцгеймера. Кроме того, оно способствует снижению стресса и сжиганию жира. Благодаря этому зеленый чай считается лучшим при похудении, пишет The Times of India.

Наиболее популярный в мире черный чай содержит большое количество кофеина. Различные исследования показали, что этот сорт чая снижает риск инсульта, а также эффективен для очищения легких курильщиков от токсинов.

Еще один "диетический" чай - китайский улун - способствует выведению триглицеридов и, следовательно, тоже хорошо помогает в снижении веса.

Белый чай относится к видам чая, которые подвергаются минимальной обработке, поэтому он имеет высокий уровень антиоксидантов. Они предотвращают повреждение клеток свободными радикалами. Благодаря этому, регулярное употребление белого чая помогает снизить риск развития рака. Кроме того, этот сорт помогает нормализовать кровяное давление и снизить уровень холестерина.

Пуэр - также полезен при проблемах с холестерином. Кроме того, он благотворно влияет на психическое здоровье.

Меддэйли