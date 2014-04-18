Вместо баранины британцам продают говядину и индюшатину

Исследования Агентства по пищевым стандартам Великобритании показали, что почти треть блюд на вынос с бараниной, продаваемых в стране, содержат другие, более дешевые виды мяса. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

В 43 из 145 проверенных образцов блюд на вынос якобы с бараниной были выявлены говядина, мясо курицы или индейки. 25 из них состояли исключительно из говядины. Тем не менее ни один из образцов, взятых с июля по декабрь прошлого года, не содержал конину.

«Замена баранины на более дешевые сорта мяса неприемлема», — заявил представитель FSA Эндрю Родос.