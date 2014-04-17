Зачатые во время эпидемий дети устойчивы ко всем болезням

Зачатые во время глобальных эпидемий дети устойчивы ко всем болезням, утверждают шведские ученые, статья которых опубликована в научном журнале PLoS ONE, пишет Газета.ру.

К такому выводу они пришли, проанализировав данные касательно эпидемий кори и оспы в канадском Квебеке в XVIII веке.

В частности, исследователям удалось установить, что дети, зачатые во время эпидемий, жили дольше, чем другие люди, а также реже болели.

По мнению исследователей, на их повышенный иммунитет повлияло состояние родителей, сопротивлявшихся болезни и нашедших силы завести детей. То есть речь идет о своего рода естественном отборе.