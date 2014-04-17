Энергетики вызывают у подростков зависимость

Ученые из Мичигана уверены, что энергетические напитки не столь безвредны, как это считалось ранее. Согласно анализу статистики, подростки, имеющие вредные привычки, такие как курение, употребление алкоголя и наркотиков, начинали именно с энергетиков, пишет lenta-ua.net.

Начиная с кофеинсодержащх напитков, подростки переходили к более опасным зависимостям, которые имели необратимое влияние на их здоровье. После анкетирования родителей таких подростков выяснилось, что взрослые не достаточно внимания уделяют этой проблеме, полагая, что энергетики безвредны.

Ученые склонны считать, что зачастую тут проявляется стремление к острым ощущениям, и подростки, находящиеся под влиянием гормонов, не могут трезво оценивать ситуацию и предвидеть риски.