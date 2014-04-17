Меньше соли - меньше инфарктов и инсультов

Снижение количества потребляемой в мире пищевой соли привело к предотвращению тысячи инфарктов и инсультов, пишет портал 24СМИ со ссылкой на публикацию в газете Daily Mail. Пропагандистская кампания о вреде соли, проходившая в ряде стран с 2003 по 2011 годы, привела тому, что потребление соли в мире сократилось на 15%, с 9,5 до 8,1 грамма в сутки. Количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний за тот же период сократилось на 40%.

"С точки зрения общественного здравоохранения, это блестящая политика, потому что люди стали следить за тем, что они едят", - говорит британский профессор Грэм Макгрегор. Он отметил, что убеждать людей следить за своим питанием гораздо эффективней, чем лечить их. Департамент здравоохранения Великобритании, по его мнению, должен усилить давление на производителей пищевых продуктов, чтобы те стали добавлять в свои продукты меньше соли. Так как соль повышает кровяное давление, что, в свою очередь, является главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний.