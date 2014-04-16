Учёные рассчитали формулу счастливой семьи

Узнать, насколько счастливы два человека, живущие вместе, можно, просто наблюдая за тем, как они спят, утверждают ученые. Они провели исследование наиболее популярных позиций для сна среди супружеских пар и установили, что супруги, которые спали на расстоянии менее семи сантиметров друг от друга, были более довольны своими отношениями, чем те, кто спал на расстоянии более 70 сантиметров, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph, ссылаясь на результаты опроса, проведенного в рамках Эдинбургского международного фестиваля науки.

Среди пар, которые спали "впритирку" друг к другу, количество довольных отношениями составило 86%, в то время, как среди тех, кто предпочитал спать на расстоянии, - лишь 66%.

У 12% пар дистанция во время сна составила менее семи сантиметров, а у 2% - более 70 сантиметров. 42% супругов заявили, что предпочитают спать, лежа спина к спине, 31% - лежа в одном направлении и 4% - лежа лицом друг к другу.

Кроме того, выяснилось, что более счастливыми в браке являются супруги, которые в течении сна соприкасаются телами: из них удовлетворенность отношениями выразили 94%. В то время, как среди пар, которые предпочитали не соприкасаться во время сна, довольных оказалось значительно меньше - лишь 68%.