Низкий уровень сахара вызывает агрессию

Одной из причин гнева и раздражения может быть низкий уровень сахара в крови. Этот показатель влияет на способность к самоконтролю, заявили ученые из Университета штата Огайо, пишет Likar.info.

Они наблюдали за взаимоотношением в 107 семейных парах. С помощью опросника сначала выяснили, насколько хорошие отношения в паре. В течение 3-х недель у участников измеряли уровень глюкозы в крови и показатель раздражения между супругами с помощью специального эксперимента.

Оказалось, что участники с низким уровнем глюкозы проявляли агрессию по отношению к своим вторым половинкам вдвое чаще, чем люди с нормальными показателями. Это было справедливо и для семей, в которых, в целом, благополучные отношения.

Низкий уровень глюкозы объясняется тем, что человек голоден. Ученые рекомендуют не начинать серьезные разговоры, будучи голодным, чтобы голод не провоцировал конфликты.