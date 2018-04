Американские биологи объяснили, почему у больных гепатитом C повреждается печень, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), пишет Газета.ру.

По их словам, урон печени наносится вследствие того, что митохондрии (органеллы, главная функция которых заключается в окислении органических соединений и использовании освобождающейся при их распаде энергии в синтезе молекул АТФ) в клетках, пораженных вирусом, начинают уничтожать самих себя.

В результате находящиеся в клетках печени митохондрии привлекают белки, которые должны помочь устранить повреждения, однако вирус гепатита C препятствует этому.

Из-за этого печени наносятся непоправимые повреждения.