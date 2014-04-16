Определили лучшее время для плодотворной работы

В ходе исследования Калифорнийского университета в Ирвайне было установлено самое неподходящее для работы время – им оказалось предобеденный отрезок времени, когда большинство работников начинает скучать, и раздражено различными факторами, пишет Scienceblog.ru.

Исследование проводилось при участии аналитиков из Microsoft Research. Ученые проследили, как меняется настроение работников и насколько сильно они концентрируются на работе, когда выполняют разные задания, начиная с рассылки электронных писем, заканчивая чтением информации из соцсетей. Глава исследования Глория Марк констатировала, что больше всего удовлетворения человеку приносит механическая работа при минимальной затрате умственной энергии: работник чувствует, что он выполнил работу, но при этом не испытывает стресс и раздражение.

В ходе исследования установлены чередования периодов скуки и сосредоточенности в течение дня, и какие поручения делают работников более счастливыми. Выяснилось, что наиболее концентрированно сотрудники делают работа промоутера в районе 11 утра, а также с двух до трех часов дня. После трех часов дня внимание среднестатистического работника уже рассеивается.

Скучает и раздражается рабочий персонал не только перед обедом, но и сразу после него, а больше всего этот эффект проявляется в понедельник. Любой человек нуждается в некотором времени, чтобы настроиться на работу и собраться с мыслями. Мало кто может с места броситься в карьер и плодотворно трудиться до последнего часа.

Вышеизложенные выводы основаны на опросе сравнительно небольшого количества работников – всего 32 сотрудников Microsoft, но из разных подразделений. Тем не менее, работа проделана колоссальная: на проект затрачено 1 500 часов: за это время ученые собрали и обработали 91 000 фрагментов информации.