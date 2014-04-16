Определили лучшее время для плодотворной работы
Больше всего удовлетворения человеку приносит механическая работа при минимальной затрате умственной энергии
Исследование проводилось при участии аналитиков из Microsoft Research. Ученые проследили, как меняется настроение работников и насколько сильно они концентрируются на работе, когда выполняют разные задания, начиная с рассылки электронных писем, заканчивая чтением информации из соцсетей. Глава исследования Глория Марк констатировала, что больше всего удовлетворения человеку приносит механическая работа при минимальной затрате умственной энергии: работник чувствует, что он выполнил работу, но при этом не испытывает стресс и раздражение.
В ходе исследования установлены чередования периодов скуки и сосредоточенности в течение дня, и какие поручения делают работников более счастливыми. Выяснилось, что наиболее концентрированно сотрудники делают работа промоутера в районе 11 утра, а также с двух до трех часов дня. После трех часов дня внимание среднестатистического работника уже рассеивается.
Скучает и раздражается рабочий персонал не только перед обедом, но и сразу после него, а больше всего этот эффект проявляется в понедельник. Любой человек нуждается в некотором времени, чтобы настроиться на работу и собраться с мыслями. Мало кто может с места броситься в карьер и плодотворно трудиться до последнего часа.
Вышеизложенные выводы основаны на опросе сравнительно небольшого количества работников – всего 32 сотрудников Microsoft, но из разных подразделений. Тем не менее, работа проделана колоссальная: на проект затрачено 1 500 часов: за это время ученые собрали и обработали 91 000 фрагментов информации.