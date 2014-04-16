Первая группа крови снижает риск рецидива рака простаты

У пациентов с первой (0) группой крови значительно снижен риск рецидива рака простаты после операции по удалению железы по сравнению с пациентами со второй (А) группой крови. Результаты исследования, впервые выявившие наличие такой взаимосвязи, были представлены на проходившем с 11 по 15 апреля в Стокгольме ежегодном конгрессе Европейской ассоциации урологов (EAU), пишет Медпортал.

«Золотым стандартом» терапии локализованного рака простаты является радикальная простатэктомия, однако примерно в 30 процентах случаев в течение нескольких лет после операции происходит рецидив заболевания, в том числе на биохимическом уровне (повышение уровня ПСА (простатспецифического антигена) крови).

Группа специалистов отделения урологии Токийского медицинского университета под руководством Йошио Оно (Yoshio Ohno) наблюдала 555 японских пациентов с локализованным раком предстательной железы, которым была сделана радикальная простатэктомия в период с 2004 по 2010 год. Средний период наблюдения длился 52 месяца (свыше четырех лет). Было установлено, что для пациентов с первой (0) группой крови риск развития рецидива болезни на 35 процентов ниже, чем для пациентов со второй (А) группой крови.

Как подчеркнул Оно, подобный эффект выявлен впервые и потому требуются дальнейшие, более широкомасштабные исследования для его подтверждения и поисков практического применения в клинической практике. Например, отметил Оно, нам необходимо удостовериться, что подобная взаимосвязь характерна не только для японских мужчин, но и для представителей других рас и жителей других регионов. Кроме того, пока остаются неясными биологические механизмы, лежащие в основе обнаруженного феномена, и их понимание может привести к новому взгляду на развитие рака простаты, считает Оно.