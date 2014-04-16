Последствия стресса передаются по наследству

Ученые из Цюрихского университета исследовали влияние стрессов на обмен веществ лабораторных животных и изучили влияние подобного воздействия на их потомство, передает Meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph. Исследователи сравнили микроРНК мышей, подвергшихся воздействию в начале жизни стрессовых факторов, с микроРНК здоровых мышей.

Под влиянием стрессовых факторов у взрослых особей изменилось количество нескольких групп микроРНК. Ученые обнаружили, что и следующее поколение мышей сохраняло черты поведения родителей, связанные с перенесенным стрессом. Несмотря на то, что потомки воздействию стрессовых факторов не подвергались. В следующем поколении грызунов у особей был нарушен метаболизм. И даже третье поколение мышей проявляло признаки депрессивного поведения.