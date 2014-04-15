Американские ученые подтвердили, что просмотр телевидения отрицательно влияет на сон у детей, пишет Газета.ru со ссылкой на публикацию в журнале Pediatrics.

Ученые провели исследование, участниками которого стали 1800 детей, за которыми наблюдали в течение 7 лет, начиная с шестимесячного возраста. Исследователи установили, что лишний час просмотра телевизора сокращает детский сон в среднем на 7 минут. Причем, гораздо чаще выявленная закономерность проявлялась у мальчиков.

По мнению ученых, телевизор ни в коем случае не должен находиться в той комнате, где ребенок будет спать. Так как это негативно скажется на физическом и психическом здоровье ребенка.