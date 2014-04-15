Занятия спортом делают человека умнее

Ученые из Ванкувера провели небольшое исследование о влиянии спорта на головной мозг человека. В эксперименте приняли участие 86 женщин в возрасте 70-80 лет, у которых наблюдались небольшие когнитивные нарушения, в том числе и проблемы с памятью. Забывчивость и рассеянность считаются общим фактором развития деменции, старческого слабоумия, пишет Здоровье.

Перед началом исследований все участницы прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы оценить размеры гиппокампа, - области мозга, отвечающей за память и обучение. Всех женщин обязали в течение полугода дважды в неделю заниматься спортом. Занятие должно было длиться не менее часа. Ученые разделили всех испытуемых на три группы, согласно видам упражнений, которые им вменялось выполнять: силовые, аэробные и упражнения на гибкость. У женщин из группы аэробных упражнений значительно увеличились размеры гиппокампа, а у женщин из остальных групп таких изменений отмечено не было.

Стоит отметить, что связь между размером мозга и умственными способностями человека требует дополнительных исследований, но ученые однозначно рекомендуют регулярные аэробные занятия людям старшего возраста для профилактики развития деменции и проблем с памятью.