Кардиологи одобрили гипноз для уменьшения боли

Одна из задач медсестры – создание комфорта для пациента во время неприятной процедуры, которая проводится без наркоза. В Дании предлагают использовать в подобных ситуациях гипнотический транс. Если представлять себя в безопасном, спокойном месте, боль не мешает даже такой сложной процедуре, как катетерная абляция – мини-операция на сердце, пишет Здоровье.

Если отвлечь внимание, боль становится менее заметной: эту простую истину используют медсестры при взятии крови, педиатры и, пожалуй, каждая мама, чей ребёнок хоть раз разбил коленку. В Дании этот подход решили применить в более серьезных ситуациях. Метод визуализации, эффективность которого оценивали ученые, заключается в том, что во время процедуры медсестра просит пациента представить себя в наиболее комфортных для себя условиях и помогает ему, описывая звуки, цвета, запахи и очертания предметов в спокойном уединенном месте. Примерно так же действуют и гипнотерапевты при наведении легкого транса.

Клиническое испытание метода по всем правилам доказательной медицины проводилось при катетерной абляции – это способ борьбы с аритмией сердца. Электроды вводятся прямо в сердце через специальные трубочки, и пациент находится в сознании во время операции на сердце, при этом используется местная анестезия и прием обезболивающих в виде таблеток. Ученые сравнили эффект процедуры: 76 пациентов использовали визуализацию вместе с обезболивающими, 71 проходили стандартную процедуру без посторонних разговоров.

Большинство пациентов при визуализации представляет себе летний дом в саду, тихий морской пляж или зеленый лес. По сравнению с теми, кто был сосредоточен на самой процедуре, им потребовалось меньше анальгетиков. По оценкам самих пациентов, общий уровень боли по завершении процедуры был ниже, чем без визуализации. Доклад о результатах первого научного испытания транса в кардиологии состоялся 5 апреля в Норвегии на ежегодном съезде Европейского Общества Кардиологов.