Вред электронных сигарет приравняли к обычному табаку

Всемирная организация здравоохранения планирует приравнять электронные сигареты к обычной табачной продукции, пишет Газета.ру со ссылкой на The Financial Times. О таких намерениях ВОЗ стало известно благодаря утечке документов организации.

По имеющимся данным, электронные устройства для курения будут подпадать под рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака. Этот документ обязывает правительства сокращать уровень табакокурения по всему миру.

Как отмечает газета, решение организации может отразиться на многих производителях электронных сигарет, в том числе на тех, кто разрабатывает жидкий никотин. Компаниям, в частности, могут запретить рекламу такой продукции.

Также не исключены ограничения на курение электронных сигарет в общественных местах и введение крупного акцизного налога.

Пресс-секретарь ВОЗ заявил, в свою очередь, что организация еще не приняла окончательного решения по данному вопросу.