Зелёные помидоры стимулируют рост мышц

Зеленые томаты - секрет построения сильных мышц, сообщает Meddaily.ru со ссылкой на The Hindu. Выяснилось, что в томатах содержится соединение (томатидин), стимулирующее рост мышц, увеличивающее мышечную силу и выносливость. Также соединение защищает мышцы от истощения и мышечной атрофии, говорит исследование Университета Айовы.

Мышечная атрофия - частое осложнение травм, рака, сердечной недостаточности. Из-за атрофии люди страдают от усталости. Снижается качество жизни, повышается риск падений и переломов. А вот томатидин способен победить мышечную атрофию. Он вызывает изменения в экспрессии гена, которые диаметрально противоположны изменениям, происходящим в клетках мышц при атрофии.

Ученые протестировали эффект томатидина, производимый на скелетные мышцы. Это позволило сделать открытие: томатидин стимулировал рост культивированных в лаборатории человеческих мышечных клеток. А когда здоровым мышам давали томатидин, у животных вырастали большие мышцы, хотя общий вес не менялся (сокращался процент жира). Увеличивалась их сила и выносливость (могли дольше бегать). Более того, томатидин предотвращал и лечил мышечную атрофию.