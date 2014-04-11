Чтобы долго жить, нужно научиться себя прощать

Считается, способность человека справляться со стрессом влияет на его состояние здоровья. Теперь же специалисты советуют не просто использовать методики расслабления для увеличения продолжительности жизни. По их мнению, нельзя быть к себе слишком требовательным, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph.

Необходимо принять позицию "самосострадания". Если человек не винит себя за то, что переживает по поводу стрессовых моментов, что не может себя взять в руки, он лишь выиграет от этого. Жизнь станет легче и счастливее. Данные советы были озвучены после проведения эксперимента на оценку уровня стресса у 41 добровольца. Уровень стресса замерялся на протяжении двух дней, когда люди проходили стресс-тесты.

Добровольцев попросили оценить уровень сострадания, проявляемого к себя. По прошествии первого дня испытаний люди, прощавшие себе многое, демонстрировали ослабленный стрессовый ответ. А на второй день люди, себя не жалевшие, имели высокий уровень стресса, который превышал показатели первого дня, до проведения стресс-теста.

Получается, люди, не способные к самосостраданию, подвергаются большему стрессу. Более того, они цепляются за переживания, что повышает риск возникновения болезней, включая рак, сердечно-сосудистые недуги и болезнь Альцгеймера. Уровень стресса в рамках исследования ученые оценивали по концентрации воспалительного агента - интерлейкина-6.