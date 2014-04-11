Люди с проблемами со сном более подвержены сердечно-сосудистым болезням

Имеющие проблемы со сном люди более подвержены сердечным заболеваниям. К такому выводу пришли ученые из Университетской клиники в Линчепинге, которые провели исследование влияния сна на самочувствие.

В нем приняли участие 499 пациентов клиники, которые были впервые госпитализированы в связи с кардиологическими заболеваниями. После выписки 43% из них сообщили о нарушениях сна, у 30% такие проблемы появились позднее - спустя примерно год.

Ученые считают, что вероятность повторной госпитализации в связи с сердечными заболеваниями вдвое выше у пациентов, испытывающих проблемы со сном.

Ранее специалисты Университетской клиники в Линчепинге обнаружили, что нерегулярный сон пагубно сказывается на иммунной системе.

Результаты работы шведских медиков были представлены на научной конференции в Ставангере.

ИТАР-ТАСС