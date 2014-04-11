Переливать кровь станет проще и дешевле

Ученые изобрели новый способ выявления особенностей крови человека, благодаря чему подготовка к переливанию крови станет проще, надежней и дешевле, сообщается в The Journal of Molecular Diagnostics.

Ведущий автор исследования Жан-Шарль Брес говорит, что проблема аллоиммунизации (выработка антител к антигенам переливаемой крови) до сих пор остается очень острой, так как при проведении теста на совместимость крови оцениваются лишь основные параметры (группа крови, резус-фактор, антигены KEL1), и лишь в 5-10% особых случаев кровь проверяется на другие важные факторы.

Исследовательская группа Жан-Шарля Бреса разработала роботизированную рабочую станцию, которая способна определять генотип человека по образцу крови. Благодаря этому врачи смогут быстро выявить пациентов с такими особенностями как серповидно-клеточная анемия, талассемия (нарушение синтеза гемоглобина) или аутоиммунная гемолитическая анемия, и предоставить им подходящие образцы крови для переливания.

Газета.Ru