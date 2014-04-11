Стволовые клетки исцеляют после инсульта

Последнее исследование - одно из первых испытаний лечения после инсульта, которое проводилось у людей.

Участники нового исследования - пациенты в возрасте от 33 до 75 лет, каждый из которых пережил ишемический инсульт, по крайней мере за 6 месяцев до начала лечения стволовыми клетками. У каждого добровольца отмечались перед этим последствия мозгового удара - нарушение двигательной активности, паралич конечности. Стволовые клетки, добывались из костного мозга доноров, которые были родственниками участников исследования.

Все пациенты показали некоторое улучшение после процедур, проводимых в течение шести месяцев. Хотя у трех человек развились осложнения, связанные с терапией, все они выздоровели. Также не было отмечено никаких побочных реакций на трансплантацию самих стволовых клеток. И что самое главное, двое из пациентов показали значительное улучшение сразу после лечения. Эти наиболее удачливые пациенты, обе женщины, восстанавливали способность говорить и ходить уже на следующее утро после операции. В обоих случаях прошло более чем два года после их инсультов, и врачи уже даже ожидали дальнейшего восстановления этих пациенток.

Результаты работы были представлены на собрании Американской Ассоциации нейрохирургов. Первые успешные шаги позволяют теперь планировать крупные и длинные испытания методики, которая использует стволовые клетки, культивируемые из донорского костного мозга.

Ишемический инсульт происходит, когда сгусток крови нарушает приток крови к головному мозгу. Клетки мозга, лишенные кислорода и питательных веществ быстро погибают, что грозит смертью или инвалидностью. Последствия инсульта могут включать проблемы с речью, слабость, паралич и проблемы с мышлением и памятью. Интенсивная реабилитация может помочь людям вновь обрести способности, которые они потеряли после инсульта, но в настоящее время нет способов восстановления поврежденных тканей мозга.

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