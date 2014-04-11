Социальные сети разрушают семьи и романтические отношения

Сети связаны с эмоциональной и физической изменой, разрывами отношений, показало новое исследование. Как оказалось, активные пользователи сети Twitter чаще сталкиваются с конфликтами со своим партнером, спровоцированными именно социальной сетью, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Health India. Причем, продолжительность романтических отношений не играет никакой роли, заявляет Расселл Клэйтон из Университета Миссури.

Клэйтон исследовал 581 пользователя Twitter разных возрастов. Людей опрашивали на предмет активности пользования социальной сетью (учитывалось количество входов, написания твитов, просмотр сообщений по подписке, число сообщений другим пользователям и ответов подписчикам). Также ученый интересовался, были ли конфликты с партнером, связанные с использованием Twitter. Выяснилось: чем чаще свою активность человек проявлял в Twitter, тем больше был риск конфликта с партнером.

Ранее Клэйтон проводил похожее исследование Facebook. Тогда было доказано: частота использования социальной сети предсказывала наличие связанных с ней конфликтов, которые приводили к разводу и расставанию. Но, что касается Facebook, риск расставания был особенно высок у людей, находивших в отношениях максимум 36 месяцев. В любом случае, ученый советует сократить время пользования социальной сети, если имеются проблемы в личной жизни. Дело в том, что люди, слишком активно пользующиеся социальными сетями, могут отстраняться, а это сопровождается ростом недоверия к партнеру.