Апноэ сна связано с повышенным уровнем сахара в крови

В связи с этим ученые призывают людей с нарушениями сна внимательно следить за состоянием здоровья, ведь они находятся в группе повышенного риска развития сердечно-сосудистых недугов и смерти, передает Zee News. Данное заявление было сделано на основе анализа состояния 5294 человек с апноэ сна.

Специалисты оценили уровень показателя HbA1c - гликированного гемоглобина. Обычно он связывается с концентрацией сахара в плазме крови. Причем, этот показатель отражает среднее содержание сахара в крови за длительный период, а не на момент взятия крови. У людей с диабетом отмечается высокий уровень гликированного гемоглобина и повышенный риск развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Зависимость прямая - чем выше HbA1c, тем выше риск осложнений. Целевой уровень HbA1c для людей без диабета - 4,09%, а для диабетиков - 6,5%.

По словам ученых, концентрация сахара напрямую была связана с тяжестью апноэ сна. Они разделили участников исследования на группы, опираясь на степень тяжести апноэ сна. Так, уровень HbA1c повышался с 5,24% в группе с наименее выраженными признаками апноэ сна до 5,50% в группе с самыми тяжелыми проявлениями.