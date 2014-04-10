Ученые выяснили, как влияют фильмы на мозг человека

Когда человек смотрит фильм, его мозг моментально реагирует. И реакция эта схожа с реакцией других зрителей, выяснили сотрудники Университета Аалто. Ученые разработали достаточно быстрый метод, который помог пронаблюдать за моментальными изменениями в работе мозга во время просмотра фильма, рассказывает The Financial Express.

Фильмы позволили специалистам исследовать работу мозга в условиях, приближенных к естественным. Обычно в подобных научных работах используется простой стимул вроде отдельных картинок или схем. А вот фильмы создают многоуровневые изменения в мозге. Несмотря на сложность стимула, схемы мозговой активности у разных людей оказались очень похожи и поддавались исследованию.

Похожие синхронизированные сигналы были выявлены в зонах мозга, связанных с первичной обработкой визуального стимула, фиксированием движения и людей, с координацией движений и когнитивными функциями. По словам специалистов, возможно, все дело в содержании фильмов.

До этого похожие изыскания обращались к функциональной магнитной томографии. Однако более четкое изображение удалось получить с магнитоэнцефалографией. Она ускоряет процесс исследования и облегчает анализ активности мозга на больших частотах. В последнем исследовании магнитоэнцефалография сочеталась с аппаратным методом поиска похожих сигналов в массиве данных мозговой активности.

Меддэйли