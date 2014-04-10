Фосфаты в колбасах и сырах вредят сердцу и почкам

Источники фосфатов – колбасные и готовые мясные изделия, сыры, газированные напитки.

Чем больше в рационе готовых продуктов питания, тем больше в организм поступает фосфатов. Американские ученые доказали, что уменьшение потребления фосфатов снижает риск смерти от болезней почек и заболеваний сердца и сосудов, связанных с ними, пишет Likar.info.

Специалисты из университета Вашингтона (Сент-Луис) провели лабораторный эксперимент на грызунах с уремией и высокой уровень кальцификации кровеносных сосудов. Животных разделили на 3 группы. Первая питалась пищей с высоким содержанием фосфатов, вторая получала тот же корм, но с добавкой, нейтрализующей фосфаты, а третья ела корм с низким содержанием фосфатов. Через 3 месяца в первой группе умерли 70% грызунов, во второй и третьей – 38% и 6%.

Обнаружено, что у крыс из второй и третьей группы снизились уровень кальцификации стенок артерий и уровень биомаркеров сердечной недостаточности, улучшилась функция почек.