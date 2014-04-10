Ученые назвали новые опасности, которым подвергают свое здоровье жители верхних этажей. Дело в том, что человеческий организм нуждается в определенном уровне геомагнитного поля и при недостаточной силе этого поля в организме начинаются всевозможные сбои, пишет Scienceblog.ru.

Чтобы подкрепить свои предположения какими-то доказательствами, курские ученые исследовали геомагнитное поле в кирпичной 9-этажке и в панельной 35-этажной высотке. Используя специальный прибор миллитесламетр, специалисты измерили магнитное поле в широком диапазоне. Результаты показали, что чем выше производились замеры, тем ниже был установлен показатель ГМП.

Предварительные выводы сводятся к следующему: лучше выбирать для жизни малоэтажные дома из бруса, нежели многоэтажные кирпичные и бетонные дома. В дереве зафиксирован самый безопасный уровень снижения магнитного поля – всего 1%, тогда как у керамического и силикатного кирпича этот уровень колеблется в диапазоне от 6,6 до 6,8%. Бетон и вовсе экранирует 9%. Очень опасными оказались металлические конструкции, экранирующие магнитное поле на 66,8%.

При низком магнитном поле начинает снижаться иммунитет, работоспособность, начинаются сбои в сердечнососудистой и вегетативной нервной системе.