Основные причины плохой памяти

Забывчивость может быть вызвана сахарными диабетом или депрессией.

Вы стали забывчивы и вас это сильно беспокоит? Что ж, лучше с этим явлением серьезно разобраться, потому что причины, приводящие к «дырявой памяти», могут быть очень серьезными.

На проблемы с памятью сегодня жалуются едва ли не все, пишет Сегодня со ссылкой на orthodox.od.ua. Но одно дело, если вы, например, частенько не можете припомнить, где оставили перчатки или куда положили мобильник. И совсем другое – если не в состоянии восстановить в памяти события прошлого вторника, а то и вчерашнего дня.

Еще один опасный симптом, свидетельствующий о наличии серьезных сопутствующих заболеваний, – это большие затруднения при попытке удержать в голове информацию, полученную только что.