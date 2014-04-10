Разлет микробов при чихании людей в 200 раз превзошел расчеты

Когда люди чихают или кашляют, микробы разлетаются гораздо дальше, чем предполагалось ранее, сообщается в журнале Journal of Fluid Mechanics, пишет Газета.ру.

Исследователи выяснили, что при кашле и чихании «облачко» из микробов разлетается на гораздо большее расстояние, чем капельки слизи. При этом более мелкие и легкие частицы разлетаются дальше, потому что крупные и тяжелые выталкивают их из «облачка».

В среднем микробы разлетаются в 200 раз дальше, чем предполагалось ранее. Ученые утверждают, что они с легкостью могут достигать отверстий вентиляционных шахт, обычно располагаемых под потолком комнат. Джон Буш, один из авторов исследования, говорит, что полученные результаты могут способствовать тому, что в больницах и самолетах будет изменена система вентиляции для уменьшения риска быстрого распространения болезнетворных микробов.