Остеоартрит можно будет лечить уколами

Ученые предполагают, что в будущем возможно лечение коленного остеоартрита при помощи уколов, сообщается в статье, опубликованной в The Journal of Alternative and Complementary Medicine, пишет Газета.ру.

Команда ученых под руководством Дэвида Рабаго из Висконсинского университета в Мадисоне провела исследования эффективности пролотерапии при лечении остеоартрита коленного сустава. Пролотерапия — метод лечения, при котором в поврежденный участок ткани вводится вызывающее воспаление вещество. Оно провоцирует рост новой соединительной ткани, укрепляющей связки и сухожилия.

Результаты показали, что улучшение состояния больных наблюдалось в 50–75% случаев, симптомы облегчались на 19,5–42,9%.

Ученые сообщают, что, если дальнейшие изыскания подтвердят эффективность пролотерапии, методика может быть широко использована в лечении остеоартрита.