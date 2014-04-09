Бобовые снижают уровень холестерина

Если в день съедать по порции фасоли, гороха или чечевицы, можно снизить уровень "вредного холестерина", тем самым сократив риск сердечно-сосудистых заболеваний. Так, одна порция бобовых уменьшает концентрацию холестерина на пять-шесть процентов, пишет Meddaily.ru со ссылкой на NDTV Cooks.

У бобовых низкий гликемический индекс (то есть они медленно расщепляются). Они способны легко заменить или сократить потребление животного белка в рационе, как и вредных транс-жиров. Много блюд из бобовых можно найти в средиземноморской кухне и кухне Южной Азии.

Анализ 26 исследований, включавших 1037 человек, позволил установить: у мужчин благодаря бобовым сильнее снижался уровень "вредного холестерина", чем у женщин. Это обусловлено тем, что мужчины обычно плохо питаются, и изначально имеют выше уровень холестерина. Поэтому позитивный эффект правильного питания более явный. Правда, некоторые люди, чьи данные учитывались в исследовании, жаловались на вздутие, газообразование, диарею и запоры после потребления бобовых. Но со временем все неприятные симптомы пропадали.