Чем полезен чай с мёдом

Если ваша работа связана с компьютером, то чай с медом – это ваш напиток. Тем, кто проводит у монитора свой рабочий день, медики советуют ежедневно выпивать его в количестве до трёх чашек, но не более того, пишет Сегодня со ссылкой на directpress.ru.

По словам врачей, у любителей меда глаза лучше защищены от вредного воздействия компьютеров. Особенно полезна для состояния глаз чашечка чая с добавлением донникового или липового меда, дают совет специалисты. Такой чай лучше всего помогает глазам выдерживать излучение монитора, снимет с них усталость.

Врачи напоминают отмечают, что при работе за компьютером необходимо обязательно устраивать себе перерыв. Такой отдых, по мнению специалистов, необходим после каждого часа работы за компьютером, и эта пауза должна длиться не менее 20 минут.