Морские водоросли помогут вылечить язву желудка

Блюда из морской водоросли в рационе больных язвой желудка ускоряют выздоровление. Этот вывод сделали японские медики, пишет Likar.info.

Исследовательская группа из Токио под руководством доктора Таскэ Та Итидзе изучала влияние морской водоросли Ascophyllum nodosum на состояние пациентов с язвой желудка. В ежедневную диету пациентов, проходивших лечение язвы, включили 100 г салата из этой водоросли. В итоге ученые обнаружили, что такая добавка сокращает время лечения в 2 раза.

По мнению ученых, такой эффект объясняется тем, что при контакте с Ascophyllum nodosum вызывающая язву желудка бактерия helicobacter pylori теряет способность размножаться.