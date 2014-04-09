Утреннее солнце способствует похудению

Исследователи из Медицинской школы Фейнберга Северо-западного университета доказали, что солнце по утрам не только меньше вредит коже, но и способствует нормализации массы тела, пишет Здоровье.

Людям, которые хотят похудеть и долгое время удерживать вес в норме, специалисты советуют принимать солнечные ванны в утренние часы. Во время отпуска загорать следует в первой половине дня, а в обычные будние дни ученые советуют заниматься спортом утром на улице. Достаточно будет получасовой утренней пробежки.

Ученые провели эксперименты, в ходе которых проверили показатели 54 человек и обнаружили, что люди, любившие принимать солнечные ванны по утрам, имели более низкий индекс массы тела по сравнению с теми, кто загорал днем и вечером. Все дело в том, что солнечный свет регулирует биологические часы человека, которые, в свою очередь, регулируют энергетический баланс организма.

Если человек не получает достаточно света по утрам, это может сбить его биологические часы, что может привести к увеличению веса. Оптимальным временем для принятия солнечных ванн и утренних прогулок ученые называют промежуток времени между 8 часами утра и полуднем.