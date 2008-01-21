В Минздраве состоится брифинг Князевича относительно птичьего гриппа в Крыму

Сегодня в 16.00 состоится брифинг министра здравоохранения Василия КНЯЗЕВИЧА "Ситуация и мероприятия по профилактике птичьего гриппа в Крыму".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, в брифинге примут участие первый заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Николай ПРОДАНЧУК и заместитель главного государственного санитарного врача Людмила МУХАРСКАЯ.

Брифинг состоится в Министерстве здравоохранения по адресу: ул. М.Грушевского, 7 (третий этаж, зал заседаний коллегии).

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