В Минздраве состоится брифинг Князевича относительно птичьего гриппа в Крыму
12:28, 21 января 2008Зарубежные новости
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Сегодня в 16.00 состоится брифинг министра здравоохранения Василия КНЯЗЕВИЧА "Ситуация и мероприятия по профилактике птичьего гриппа в Крыму".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, в брифинге примут участие первый заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Николай ПРОДАНЧУК и заместитель главного государственного санитарного врача Людмила МУХАРСКАЯ.
Брифинг состоится в Министерстве здравоохранения по адресу: ул. М.Грушевского, 7 (третий этаж, зал заседаний коллегии).
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