Кофеин улучшает пространственную память

Кофеин способствует излечению болезни Альцгеймера, сообщается в статье научного журнала Neurobiology of Aging, пишет Газета.ру.

Исследовательская группа под руководством Кристы Мюллер и Дэвида Блума провела серию опытов на мышах, страдающих от болезни Альцгеймера. В организмах грызунов наблюдались отложения тау-белка, что является одним из признаков заболевания. Кофеин, блокируя аденозиновый рецептор А2А, оказывал положительное влияние на состояние здоровья мышей: у них улучшалась пространственная память, снижались патогенные процессы в гиппокампе (парная структура, расположенная в височных отделах полушарий головного мозга).

Профессор Мюллер утверждает, что результаты работы являются очень многообещающими. Ученые планируют продолжить проводить эксперименты на мышах, и, если итоги также окажутся положительными, возможен запуск клинических исследований.