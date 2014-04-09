Заболевания, появляющиеся у детей от увлечения телевизором и компьютером

Ученые озвучили заболевания, которые развиваются у детей от пренебрежительного отношения их родителей к длительности просмотра телевизора и увлечения компьютерными играми. Многие из этих заболеваний возникая в раннем детстве, но остаются на всю жизнь, так что пренебрежительное к ним отношение попросту непростительно, пишет Scienceblog.ru.

Вердикт ученых однозначен: родители должны сокращать время, проводимое их детьми перед экраном телевизора и монитора. Среди других преимуществ от сокращения времяпрепровождения перед экраном у ребенка – это меньшие расходы на ремонт телевизоров.

Приведенный ниже список заболеваний подготовлен норвежскими исследователями.

Ожирение. Подрастающие дети ведут слишком малоподвижный образ жизни, что становится причиной проблем с лишним весом и развития ряда сопутствующих болезней.

Высокое давление;

Высокое содержание холестерина в крови, от чего в дальнейшем развивается диабет второго типа;

Слабость мышц и ломкость костей.

В ходе эксперимента норвежские ученые установили, что у таких детей наблюдаются нарушения в кровообращении и отмечаются частые приступы головных болей. В то же время, они часто становятся нервозными и плохо питаются, поэтому у них формируется недостаток кальция.