Заболевания, появляющиеся у детей от увлечения телевизором и компьютером
Вердикт ученых однозначен: родители должны сокращать время, проводимое их детьми перед экраном телевизора и монитора
Ученые озвучили заболевания, которые развиваются у детей от пренебрежительного отношения их родителей к длительности просмотра телевизора и увлечения компьютерными играми. Многие из этих заболеваний возникая в раннем детстве, но остаются на всю жизнь, так что пренебрежительное к ним отношение попросту непростительно, пишет Scienceblog.ru.
Вердикт ученых однозначен: родители должны сокращать время, проводимое их детьми перед экраном телевизора и монитора. Среди других преимуществ от сокращения времяпрепровождения перед экраном у ребенка – это меньшие расходы на ремонт телевизоров.
Приведенный ниже список заболеваний подготовлен норвежскими исследователями.
Ожирение. Подрастающие дети ведут слишком малоподвижный образ жизни, что становится причиной проблем с лишним весом и развития ряда сопутствующих болезней.
Высокое давление;
Высокое содержание холестерина в крови, от чего в дальнейшем развивается диабет второго типа;
Слабость мышц и ломкость костей.
В ходе эксперимента норвежские ученые установили, что у таких детей наблюдаются нарушения в кровообращении и отмечаются частые приступы головных болей. В то же время, они часто становятся нервозными и плохо питаются, поэтому у них формируется недостаток кальция.