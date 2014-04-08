Арбуз снижает артериальное давление у тучных людей, снижая риск сердечного приступа даже в условиях холода. Это вывод экспертов. Известно: большинство смертельных сердечных приступов происходит в холодную пору, при низких температурах. Чтобы не замерзнуть, организм начинает прилагать все усилия, перегружая сосуды и сердце. Так и повышает давление, рассказывает Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

По словам профессора Артуро Фигероа из Флоридского университета, после потребления экстракта арбуза у людей снижается давление. Данный экстракт проверяли на 13 тучных добровольцах в течение 12 недель. Все они имели гипертонию. Ученые попросили людей опустить руки в холодную воду, имитируя снижение температуры в окружающей среде. При этом 50% давали экстракт арбуза. Остальные получили плацебо. Через 6 недель группы поменялись местами.

Выяснилось: соединения из арбуза действительно снижали нагрузку на сердце.