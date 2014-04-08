Красители в газировке и кленовом сиропе канцерогенны

Карамельный краситель, часто используемый в кленовом сиропе, содержит канцерогенное соединение, известное как 4-Mel (4-метилимидазол). Следовательно, продукты с этим красителем повышают риск рака. Этот же ингредиент отвечает за характерный цвет колы, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Liberty Voice. Всего в пищевой промышленности используется четыре красителя. И только в двух из них есть 4-Mel. Притом, компании не указывают, какой именно краситель содержится в конкретном продукте.

Итак, 4-метилимидазол попал в центр внимания после того, как тесты выявили в продуктах марок Pepsi и Goya превышение максимального лимита данного соединения без указаний на канцерогенность. В общей сложности за последнее время эксперты проверили более 81 образца газировки 5 разных производителей.

Оказалось, в газировке Hungry Jack компании Smucker's было больше всего 4-MeI (38 микрограммов на 1/4 чашки). Также проверялся кленовый сироп. В нем нашли всего 0,7 микрограмма. Специалисты подчеркивают: сироп менее опасен и по той причине, что объемы его потребления значительно меньше, чем газировки.

Правда, в последнее время производители начали снижать уровень содержания канцерогена в своих продуктах. Это дает надежду на изменения к лучшему. Какой именно объем 4-метилимидазола может спровоцировать раковые мутации в организме, эксперты не сообщают.