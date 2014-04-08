Уровень холестерина изменяется сезонно

Принимая во внимание, что зимой люди нередко набирают вес из-за роста объема потребления пищи, в том числе вредной, и снижения уровня физической активности, выявленная тенденция представляет реальную опасность.

Сотрудники Центра по предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний Циккарон разбили собранные данные в зависимости от того, в какое время года они фиксировались. Оказалось, уровень "вредного холестерина" был на 3,5% выше у мужчин и на 1,7% выше у женщин зимой. Если сравнивать зимние и летние показатели, то для женщин и мужчин различие составляло примерно 2 миллиграмма на децилитр и 4 миллиграмма на децилитр соответственно. А вот "полезный холестерин" особо не колебался в течение года.

Зимой уровень воздействия УФ-излучения снижается, а, значит, концентрация витамина D падает. Между тем, есть данные о том, что этот витамин уменьшает уровень "вредного холестерина". В целом из-за повышенного холестерина зимой люди могут столкнуться с отвердеванием артерий и их блокадой. Итог - болезни сердца и инсульт.

Меддэйли