Суп мисо снижает риск заболеть раком желудка - ученые

Употребление традиционного японского супа мисо может заметно понизить риск заболевания раком желудка. К таким выводам пришли специалисты Национального центра по изучению раковых заболеваний Японии, которые опубликовали результаты своего масштабного исследования.

В течение 13 лет японские ученые наблюдали за состоянием здоровья свыше 265 тыс. соотечественников в возрасте 40 лет и более. В результате им удалось выяснить, что риск заболеть раком желудка для тех участников программы, которые регулярно ели мисо, оказался на 33% меньше, чем для тех, кто этого блюда не употреблял. Данные результаты были отмечены как среди курильщиков, так и среди некурящих.

Японские онкологи не смогли однозначно заявить, что именно мисо (паста, входящая в состав супа) защищает от рака. "В суп мисо входят много компонентов, которые отличаются в разных районах Японии. Вероятнее всего, позитивный эффект дает сочетание пасты с разнообразными овощами", - отметил профессор Такэси Хираяма, один из участников исследования.

В то же время ученые предостерегают от чрезмерного употребления супа мисо, поскольку в нем содержится большое количество натрия.

ИТАР-ТАСС