Антидиабетические препараты вызывают зависимость

Антидиабетические препараты вызывают необратимые изменения в рецепторах, утверждают американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Nature Communications, пишет Газета.ру.

Речь идет об инсулин-сенсибилизирующих препаратах, среди которых тиазолидиндионы: пиоглитазон, и розиглитазон, метформин. Тиазолидиндионы увеличивают чувствительность к инсулину путем действия на жировую ткань, мышцы и печень, где они увеличивают утилизацию глюкозы и снижают ее синтез.

Исследователям удалось установить, что длительное воздействие подобных препаратов на рецепторы вызывает в них необратимые изменения. В результате этого появляется зависимость от подобных препаратов, из-за которой человек вынужден постоянно принимать их.