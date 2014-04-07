ЮНИСЕФ объявил о кампании по вакцинации от полиомиелита в Ираке, Сирии и Египте

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) запускает кампанию по вакцинации против полиомиелита в Ираке, Сирии и Египте. Решение было принято после подтверждения первого за 14 лет случая заболевания в Ираке.

ЮНИСЕФ объявил, что за пять дней будет привито более 20 млн детей, из которых 5,6 млн проживают на территории Ирака. Также к региональной кампании по вакцинации по собственной инициативе присоединились Турция и Ливан.

В конце марта стало известно об инфицировании шестимесячного мальчика, проживающего недалеко от Багдада. Результаты секвенирования показали, что возбудитель заболевания наиболее близок к сирийскому штамму дикого вируса полиомиелита 1 типа (WPV1). По утверждению экспертов, вирус мог быть занесен с территории Сирии, в которой осенью прошлого года произошла вспышка опасного заболевания. По данным на конец марта, всего в Сирии было зафиксировано 27 случаев инфицирования полиомиелитом.

Ремедиум