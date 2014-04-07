Из-за недосыпа мозг стареет на 5 лет

Специалисты Исследовательского института Медцентра Калифорния Пасифик выяснили, что нарушение сна делает мозг человека 5 лет старше. Об этом сообщает The Daily Mail, передают Подробности.

"В эксперименте принимали участие более 2000 человек. Результаты показали, что несколько лет с нарушением сна приводят к потере памяти и концентрации. Риск развития умственных нарушений повышается на 50%, что эквивалентно пяти годам, приложенным к возраста", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что даже несколько бессонных ночей негативно сказываются на работе мозга. В частности, ухудшается способность планировать, принимать решения, находить ошибки.

Все дело в том, что во время сна мозг очищается от токсинов. Если этого не происходит, наблюдается ряд негативных изменений.