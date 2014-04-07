Чем опасно купание в бассейне

Если человек допускает мочеиспускание в бассейне, то это провоцирует опасный эффект. Мочевая кислота вступает в реакцию с хлором, создавая побочные летучие продукты, вредные для здоровья, передает Meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today. Среди побочных продуктов можно найти цианогенхлоридом (CNCI) и трихлорамин (NCI3). Помимо реакции с мочой, опасна и реакция хлора с потом.

Специалисты проанализировали воду из бассейнов. Оказалось, в ней содержались CNCI и NCI3. Соединение CNCI токсично. Оно вызывает удушье и местное раздражение. При вдыхании соединение негативно влияет на сердечно-сосудистую, центральную нервную и легочную системы. А NCI3 не раз связывали с серьезными повреждениями легких.

Более 90% мочевой кислоты, содержащейся в воде из бассейна, происходит именно из человеческой мочи, говорит исследование Университета Пердью. А опрос, проводившийся в 2009 году, показал: 63% респондентов не подозревали о том, что глотание, вдыхание или прямой контакт с грязной водой из бассейна, провоцирует заболевания.

За последние 20 лет наблюдается рост числа таких болезней. Чаще всего речь идет о диареях, вызванных бактериями E. Coli и Cryptosporidium. Патоген E. Coli, к примеру, присутствует более чем в 50% общественных бассейнов США. Эксперты не рекомендуют ходить в бассейн при диарее. Перед посещением следует принимать душ с мылом. Необходимо посещать уборную каждый час, регулярно мыть руки после уборной или смены подгузников.