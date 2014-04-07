Подросткам просто необходимо заниматься в тренажерном зале

Подростков можно уберечь от возникновения диабета и от проблем с сердцем в будущем. Для этого достаточно добавить побольше силовых тренировок в ежедневный режим шестиклассников. Сильные, тренированные подростки не страдают от метаболических расстройств и имеют здоровое сердце, согласно новой публикации в журнале Pediatrics, пишет Здоровье.

Силу мышц в исследовании определяли обычным динамометром. Параллельно медики измеряли, насколько хорошо мышцы снабжаются кислородом во время длительных тренировок. Оказалось, что у сильных подростков в среднем меньше окружность талии, ниже индекс массы тела и процента жира в организме. Всего в исследовании приняли участие 1400 здоровых подростков в возрасте от 10 до 12 лет.

Дополнительно в обследовании измерялись уровень глюкозы в крови, артериальное давление, и содержание холестерина и триглицеридов – эти два типа липидов увеличивают риск болезней сердца и сосудов. Лидер группы исследователей Марк Петерсон рассказал о результатах: «Широко известно, что индекс массы тела, малоподвижный образ жизни и недостаток кардио-тренировок связаны с риском инсульта, диабета и ишемии сердца у взрослых. Но наши данные впервые говорят о большой важности тренировок, направленных на укрепление сердца и длительное ускорение метаболизма у подростков».

Чем сильнее подросток – тем он здоровее. Получается, при переходе от начальной школы в среднюю нужно не сокращать часы физкультуры и уличных игр в пользу домашних заданий за письменным столом – а наоборот, увеличивать и поощрять подвижность подростка?